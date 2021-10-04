فنانة مصرية تحتفل بعيد ميلادها مع عمرو دياب على وسائل التواصل الاجتماعي

نشرت الفنانة المصرية، نجلاء بدر، صورة تجمعها مع الهضبة عمرو دياب على حسابها الخاص في "إنستغرام" من إحدى السهرات.

يصادف عيد ميلاد الممثلة المصرية نجلاء بدر يوم الأربعاء السادس من شهر أوكتوبر/تشرين الأول، ويصادف عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب في الحادي عشر من الشهر نفسه، كما ذكر موقع "فوشيا".

واستغلت بدر هذه المناسبة لتكتب كلمات جميلة للفنان عمرو دياب، وكتبت تحت الصورة تعليقا قالت فيه: "عمرو دياب الهضبة يعني برج الميزان... كل سنة وكل مواليد برج الميزان بخير وطيبين".

ونال المنشور رواجا كبيرا بين المعجبين وانهالت التعليقات حيث حرص المتابعون على تهنئة الثنائي بمناسبة قرب عيد ميلادهما، كما تمنوا لهما دوام الصحة والحياة السعيدة.