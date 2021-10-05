إلهام شاهين تعود للمسرح بعد غياب 26 عاما

أعلن الفنان المصري، محمد صبحي، تعاونه مع الفنانة إلهام شاهين، في عمل مسرحي جديد، واصفا إياها بـ"المحاربة".

وقال محمد صبحي، في كلمة له عقب عرض مسرحيته الجديدة "نجوم الظهر"، إن سبب اختياره للعمل مع الفنانة إلهام شاهين أنها فنانة تحب المغامرة والجرأة فضلا عن تجربتها في الإنتاج، وذلك حسب " صحيفة أخبار اليوم ".

من جانبها، قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين، إنها تستعد للعودة للمسرح من خلال مسرحية جديدة بتوقيع الفنان محمد صبحي، حيث ستكون من إخراجه وبطولته وإنتاجه.

وأضافت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية، أنها متعطشة للعودة إلى المسرح بعد غيابها الطويل الذي وصل لـ 26 عاماً، حيث كانت آخر مسرحية قدمتها هي "بهلول في إسطنبول" مع الفنان الراحل سمير غانم، موضحة أن بدايتها الفنية كانت من خلال المسرح وكان صاحب الفضل عليها في تقديمها للجمهور.

وأوضحت أن قرارها بالعودة للمسرح جاء تزامناً مع تكريمها من المهرجان القومي للمسرح، مشيرة إلى أن هذا التكريم هو أهم تكريم في حياتها، لأنه من المسرح القومي.

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