"المسيح الدجال" يخدع آلاف اليمنيين... مشهد في السماء يسبب ضجة في اليمن

وقع عشرات الآلاف من اليمنيين في فخ "المسيح الدجال" الذي انتشر مشهد ظهوره في السماء على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل.

الفيديو الذي تفاعل معه اليمنيون وحصد آلاف المشاركات وملايين المشاهدات ليس إلا عملا فنيا، فيما ادعى ناشروه أنه يصوّر ظهور "المسيح الدجّال" في سماء البلاد.

يظهر في الفيديو أن شخصا شق الغيوم في السماء، وبدأ يظهر بشكل واضح لكن البحث عنه أظهر النسخة الأصليّة منه، التي توجد على يوتيوب في حساب يحمل اسم جيسن كارلوس بتاريخ 26 يوليو/تموز 2019.

ويُعرّف صاحب القناة عن نفسه أنه فنان ومصمّم فيديوهات رسوم متحركة، ويقول عن الفيديو إنه خدعة بصريّة من تصميمه.

ويؤمن الكثير من المسلمين بظهور "المسيح الدجال" قبل يوم القيامة، ثم يقتل على يد المسيح عيسى بن مريم، بحسب ما جاء في روايات منسوبة للنبيّ محمد، علما أن القرآن لا يذكر ذلك صراحة.

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