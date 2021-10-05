موعد طرح نظام "ويندوز 11"... لن يحصل عليه الجميع في نفس الوقت

من المقرر بدء طرح نظام تشغيل الحواسيب "ويندوز 11" الذي تقدمه شركة "مايكروسوفت"، على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، والذي يبدو مألوفا لمستخدمي هذه السلسلة من الأنظمة ولكن مع بعض التحديثات.

سيكون تنزيل نظام التشغيل الجديد، والذي يعد أول تحديث رئيسي للسلسلة منذ ست سنوات، مجاني ويمكن تحميله بدءا من اليوم، وفقا لموقع "سي نت" المختص بالتكنولوجيا.

ومع ذلك، قالت شركة "مايكروسوفت" في أغسطس/ آب، إن النظام لن يتم طرحه لكل الأجهزة المتوافقة مع أنظمة "ويندوز" في نفس الوقت، كما أنه لن يضم جميع الميزات الرئيسية الجديدة عند إطلاقه.

ومن خصائص الإصدار العام للنظام الجديد؛ تصميم انسيابي يشبه حواسيب "ماك"، وقائمة "ابدأ" مطورة، إلى جانب أدوات إضافية متنوعة المهام، وبرنامج "مايكروسوفت تيمز".

لكن الإصدار لن يتضمن أحد أهم المميزات المرتقبة، وهو دعم تطبيقات "أندرويد" للجوالات. لم تعلن "مايكروسوفت" كذلك عن موعد إتاحة هذه الميزة، بيد أنها ذكرت أنها ستطرح نسخة اختبارية في الأشهر المقبلة.

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توافق الحاسوب لا يعني أنه قادر على تشغيل "ويندوز 11"، حيث تطلق "مايكروسوفت" النظام على مراحل، ويبدأ بترقية الأجهزة المؤهلة الجديدة ثم يحصل الباقي على التحديث مجانا في وقت ما بين منتصف هذا الشهر وحتى منتصف العام القادم.

يرجع موعد التحديث إلى طبيعة الحاسوب وعمره وعوامل أخرى، ومن المقرر أن يتلقى المستخدم رسالة لتحديث نظام "ويندوز"، عندما يصحب "ويندوز 11" متاحا لجهازه، أو يمكنه التحقق شخصيا إذا ما أتيح له التحديث أم ليس بعد.