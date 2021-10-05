مهرجان الجونة السينمائي يوضح الإجراءات المتبعة مع الضيوف "المثيرين للمشاكل"

أوضح مهرجان الجونة السينمائي موقفه من التعامل مع الفانين والضيوف الذين يثيرون الجدل والمشاكل خلال إقامة فعالياته.

وقالت مدير عمليات المهرجان، الفنانة بشرى، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أن المهرجان يوجه في البداية للضيف المثير للمشاكل تحذيرا بصورة ودية، يعقبه تحذير آخر في إطار رسمي، كما أنه يرسل له تحذيرا ثالثا في حال عدم تجاوبه معهم.

أما في حالة حضور الفنان المثير للمشاكل ضمن فريق عمل أحد الأعمال المعروضة في مهرجان الجونة، فأكدت بشرى أن الإدارة لا تستطيع منعه، لكنها تتواصل في المقابل مع زملائه لإجباره على أن يتخلى عن سلوكياته المرفوضة.

وكشفت بشرى أن الحالة الأخيرة تكررت في مهرجان الجونة أكثر من مرة.

وشددت بشرى أنه في حال تجاوز الفنان الضيف المثير للمشاكل حدوده، فإن إدارة المهرجان ستلجأ إلى القانون لردعه.

وتأتي تصريحات بشرى قبل انطلاق النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي سيختتم فعالياته يوم 22 من الشهر نفسه.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الخامس سيكرم الفنان المصري، أحمد السقا، عن مشواره الفني.

وتشهد نسخة العام الحالي من المهرجان منافسة 16 فيلما عربيا، من مصر ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن وفلسطين وتونس.

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