يسرا تخرج عن صمتها بعد أزمة تكريم مهرجان الجونة: خطأ لا يمكن السكوت عليه

خرجت الفنانة المصرية، يسرا، عن صمتها وردت على مدير مهرجان "الجونة" بسبب تصريحاته التي أعلن فيها عدم تكريم الفنانة المصرية في المهرجان السينمائي.

وأعربت يسرا عن غضبها، من خلال بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مؤكدة أن التبرير بأنها عضوة في اللجنة الاستشارية للمهرجان، هو الأسوأ.

وأكدت رفض الزج باسمها فيما وصفته "سياق خاطئ وغير ضروري بالمرة"، مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المواقف السلبية" تكررت كثير معها وآخرين باللجنة وأن ذلك أدى إلى تناقض مرفوض وغير مقبول.

وكان مدير مهرجان الجونة السينمائي انتشال التميمي، قال في تصريحات صحفية، إن يسرا لها حق التكريم في المهرجان، لكن وجودها ضمن اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان يمنعنا من الإحتفاء بها.

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