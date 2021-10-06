أحمد ماهر يكشف عن مشهد محذوف من "ذئاب الجبل"... ويبكي من التأثر

وظهر ماهر (75 عام) في لقاء تلفزيوني مع برنامج "صاحبة السعادة" على فضائية "دي أم سي"، وحكى عن أحد المشاهد التي كتبت ولم تصور في المسلسل المصري الشهير "ذئاب الجبل" (انتاج 1992).

وقال ماهر إن المشهد كان عن لقاء يجمعه بأحد أبطال المسلسل "علوان أبو البدري" (عبد الله غيث) ويدور بينهما حوار عنيف، ثم يقدم ماهر على قتله لاكتشافه أنه سبب في قتل حبيبته في المسلسل، ويقول له "إن حياة الجبل أرحم من حياة البشر"، وبكى ماهر أثناء أداء المشهد.

وأرجع ماهر بكاءه إلى قسوة المشهد، فيما قالت مقدمة البرنامج الممثلة المصرية إسعاد يونس إن ماهر بكى من تقمصه الشديد للدور وإحساسه بالشخصية.

ومسلسل ذئاب الجبل واحد من أكثر المسلسلات المصرية شهرة، وهو عبارة عن 18 حلقة، وأنتج عام 1992، ويحكي قصة عن أهل الصعيد يتهم فيها شاب (الممثل أحمد عبد العزيز) بقتل أخته (الممثلة سماح أنور)، ويهرب البطل من مطاردة الشرطة، بحثا عن براءته، وتتصاعد الأحداث ويكتشف عبد العزيز أن أخته حية ولم تقتل، ويعثر عليها وتظهر براءته، والمسلسل من تأليف محمد صفاء عامر، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن بطولة حمدى غيث، عبد الله غيث، أحمد عبد العزيز، سماح أنور، ويعاد إذاعته كل فترة على القنوات المصرية.

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