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    الفنانة المصرية مي عمر

    مي عمر تحسم الجدل حول مسلسل رمضان 2022 وتتحدث عن "مفاجأة"... فيديو

    © AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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    كشفت الفنانة المصرية مي عمر مصير تواجدها في موسم رمضان المقبل 2022، بعد الضجة التي أحدثها مسلسلها "نسل الأغراب" الموسم الماضي.

    وقالت مي عمر، خلال لقاء لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، برفقة زوجها محمد سامي، خلال تواجدهما في الفترة الحالية في دبي، إنها تجهز لعمل درامي جديد سيعرض خارج موسم رمضان، مضيفة "خليها مفاجأة".

    وبشأن الجزء الثاني من مسلسلها "لؤلؤ"، استبعدت تقديم فنانة أخرى للجزء الثاني بدلاً عنها، وذلك بعد تداول شائعات في الفترة الأخيرة عن تعاقد فنانة أخرى على المسلسل لاستكماله، وقالت مي عمر، إن مشروع الجزء الثاني من المسلسل لا يزال قائماً، مضيفة أنه من المحتمل وبنسبة كبيرة أن تنفذ الجزء الثاني من المسلسل في الفترة المقبلة.

    يذكر أن آخر أعمال محمد سامي ومي عمر كان مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.

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