علماء يثبتون فعالية مذهلة لعشبة تقي من مرض ألزهايمر

أجرى مجموعة من العلماء الأمريكيين والهنود دراسة حديثة وجدوا فيها أن مركب الفينشول الطبيعي، يمكن أن يساعد في حماية الدماغ من مرض ألزهايمر.

وأكد العلماء على وجود المركب في أوراق الريحان، بحسب نتائج البحث التي نشرت في صحيفة "Science Daily" الإلكترونية.

توضح المقالة أن الفينشول قادر على تقليل مستوى السمية العصبية في الدماغ، وأكد الباحثون أن التأثير الطبي للعشبة يرجع إلى الآليات التي تؤثر على ميكروبيوم الأمعاء.

درس الخبراء التفاعل على المستوى الجزيئي بين الدماغ والأمعاء، وحاولوا تحديد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على صحة الدماغ والتدهور المعرفي.

بعد تحليل 144 ألف مركب طبيعي، وجد الباحثون أن الفينشول، المركب المستخرج من النبات والذي يعطي الريحان رائحته العطرية، هو الأفضل في تحفيز مستقبل معين، وهذا بدوره يمنع تراكم مركبات بيتا أميلويد السامة في الدماغ.

في وقت سابق، طور باحثون من المملكة المتحدة طريقة جديدة للقياس السلبي لنشاط الدماغ، والتي تسمح باكتشاف مرض ألزهايمر في المراحل المبكرة في اختبار "Fastball"، الذي طوره علماء في جامعات باث وبريستول وكينت.