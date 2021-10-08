أطباء السرطان يكشفون عن مخاطر تناول اللحوم على الإنسان

كشف أطباء السرطان في بريطانيا أن التناول المفرط للحوم الدواجن قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات والجلد والأورام اللمفاوية.

ونشر أطباء بريطانيون من جامعة اكسفورد دراسة بحثية تناولت الأطعمة التي قد تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السرطان والتي تقوم بتعزيزه في جسم الإنسان.

وبحسب الدراسة، قام الأطباء بمراقبة واستطلاع الوضع الصحي لأكثر من 475 ألف مواطن بريطاني تتراوح أعمارهم بين 37-73 سنة من 2014 إلى 2016، حيث اتضح أنه خلال عامين سجلت نحو 23 ألف إصابة بالسرطان.

وأشار الأطباء إلى أن معظم المصابين كانوا يفرطون بتناول اللحوم الحمراء والتي عززت من تفاعل السرطان لديهم على نواحي وأنواع مختلفة أبرزها سرطان القولون والثدي والبروستات.

ولاحظ العلماء من خلال الدراسة أن تطور الأورام الخبيثة يمكن أيضًا أن يكون ناتجًا عن تناول لحوم الدواجن (الدجاج والديك الرومي وغيره).

وأشارت الدراسة إلى أن محبي تناول هذه اللحوم أصيبوا بسرطان الجلد والبروستاتا والأورام اللمفاوية، مؤكدة أن خطر الإصابة بالأورام يزداد مع تناول 30 غرامًا من اللحوم البيضاء يوميًا.

وفي وقت سابق، حذر العلماء من مخاطر اللحوم على القلب، حيث اعتبر الباحثون أن الأشخاص الذين يفرطون بتناول اللحوم يعانون من قصور في القلب وتيبس في الشرايين، ما يشير إلى انخفاض في صحة القلب والأوعية الدموية.