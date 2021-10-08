خبيرة تكشف عن "خطأ قاتل" قد يفشل ريجيم إنقاص الوزن

كشفت طبيبة التغذية الروسية، زهراء بافلوفا، أن خطأ غذائيا واحدا قد يكون كفيلا بإبطال النظام الغذائي المتبع لخفض الوزن.

وقالت خبيرة التغذية الروسية لموقع "زدوروفيا" أنه خلال قيام الشخص بممارسة التمارين الرياضية واتباع النظام الغذائي لإنقاص الوزن يمكن لخطأ واحد أن يفشل كل ما يفعله للوصول إلى النتيجة المرجوة.

وأشارت الخبيرة إلى أن رفض تناول البروتينات في الوجبة الأولى يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدهون بشكل كبير.

وسردت الخبيرة قصة مريضة لديها عانت من هذا الأمر قائلة: "المريضة تمكنت في أربعة أشهر من فقدان 7.4 كيلوغرام من الدهون بوزن إجمالي قدره 151 كلغ". وأضافت بافلوفا: "بمجرد توقفها عن تناول البروتين على الإفطار، فقدت خمسة كيلوغرامات من كتلة العضلات واكتسبت الدهون فورا".

وتابعت بافلوفا قائلة: "يجب تناول البروتينات في كل وجبة! إذا كنت لا تريد البيض، فتناول الجبن، وإذا كنت لا تريد الجبن، فتناول قطعة من الدجاج المسلوق".

وأكدت الخبيرة أنه إذا كان هدف الشخص زيادة الوزن وليس إنقاصه، فيجب استبدال البروتين بالعصيدة، حيث يجب أن تشمل وجبة الإفطار المثالية الألياف النباتية مثل الخيار والطماطم والسبانخ وغيرها.