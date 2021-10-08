أجمل رياضية في العالم تهدي جمهورها عرضا للأزياء... فيديو

نشرت العداءة الألمانية، أليسا شميدت، المصنفة كأجمل رياضية في العالم مقطع فيديو لجمهورها على صفحتها الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وأقامت شميدت في مقطع الفيديو عرضا للأزياء، طالبة من المعجبين مشاركة آرائهم في التعليقات.

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يذكر أن العداءة الألمانية تملك أكثر من 2.5 مليون متابع على صفحتها على "انستغرام".

وفازت شميدت بالميدالية الفضية مع المنتخب الألماني في سباق 4 × 400 متر تتابع في بطولة أوروبا تحت 20 سنة.

وفي عام 2019، حصلت العداءة على الميدالية البرونزية في التتابع في بطولة أوروبا تحت 23 سنة.