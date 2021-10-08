تمثال كاظم الساهر في متحف الشمع بدبي يشعل مواقع التواصل... صور وفيديو

وانتابت حالة من الفرح جمهور الساهر عبر الوطن العربي بعد الفيديو الذي ظهر للتمثال.
فيديو يوضح تمثال #كاظم_الساهر في متحف مدام توسو بدبي❤️@KadimAlSahirORG https://t.co/0P4p5NOspe pic.twitter.com/THZUNvQeLm
— رابطة عشّاق كاظم الساهر في العالم العربي (@KadimAlSahirKSA) October 7, 2021
وقام عشاق المطرب العراقي بتركيب الفيديو على مقطع من قصيدة "قل لي ولو كذباً" للشاعر نزار قباني، والتي غناها الساهر، ويردد فيها قائلاً: "لا تحرج لا تجرح التمثال في إحساسهِ فلكم بكى في صمتهِ، تمثالُ".
وحظي التمثال على إعجاب الجمهور، مؤكدين أنه يستحق أن يكون موجوداً في هذا المتحف العريق.
كما طالب عدد كبير من الجمهور العراقي بإقامة تمثال لكاظم الساهر في بلده الأم العراق.
ويعد متحف "مدام توسو" من أشهر متاحف الشمع في العالم يوجد مقره الرئيسي في لندن وله فروع في دول أخرى، حيث يعرض في المتحف تماثيل للشخصيات العالمية البارزة في جميع المجالات وخاصة الفن والسياسة.
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