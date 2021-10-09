رزان مغربي تكشف اسمها الحقيقي وتاريخ ميلادها والمهنة التي كانت تتمناها... فيديو

كشفت الفنانة والمذيعة اللبنانية، رزان مغربي، عن اسمها الحقيقي، وتاريخ ميلادها، وعدد أبنائها، كما كشفت المهنة التي كانت تتمنى أن تعمل بها.

وقالت رزان، خلال لقائها مع برنامج "ابلة فاهيتا" على فضائية ON E، إن اسمها الحقيقي هو رزان عبد الوهاب المغربي، واسم دلعها "قطقوطة"، و"زوزو"، مشيرة إلى أن معنى اسمها هو الرزانة والهدوء.

وأوضحت رزان مغربي، أن تاريخ ميلادها 19 أغسطس/ آب، مقدمة هدية إلى أبلة فاهيتا عبارة عن فستان أحمر مليء بالمجوهرات والإكسسوارات الفخمة.

وكشفت أنها تقدم خلال الفترة المقبلة عدة مسلسلات مع كل من عمرو يوسف ومحمد فراج وأحمد مالك، مشيرة إلى أنها تحب تقديم برامج المنوعات كل فترة من فن وكرة وغيرهما. وأضافت أنها تحب الرجل الأسمر زي الراحل الفنان أحمد زكي، وليست مهتمة بالأبراج، ولكن تقرأها من أجل التسلية.

وقالت إنها كانت تتمنى أن تعمل راقصة وهي صغيرة، مشيرة إلى أن فستان فرحها كلف ثمنه 40 دولارا.

يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي، فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محي الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.