بيبر يعلم شبيه توم كروز العزف على الغيتار ليكتشف لاحقا الحقيقة... فيديو

قدم المغني الكندي جاستن بيبر، درسا للمثل الأمريكي توم كروز، في العزف على الغيتار استمر لساعتين.

إلا أن المفاجأة كانت حين اكتشف بيبر أن الشخص الذي يعلّمه لم يكن كروز وإنما شبيه له.

ويظهر شبيه كروز في المقطع وهو يعزف على الغيتار ويؤدي مقطعا غنائيا.

ليظهر بعدها بيبر وهو يقوم بأداء الأغنية على طريقته مع العزف على الغيتار.

وتفاجأ المغني الكندي عندما علم حقيقة الشخص المزيف، ولم يرد أي تعليق من الممثل الأصلي توم كروز حول الواقعة.