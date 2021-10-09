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    الفنانة المصرية سهير رمزي وزوجها

    سهير رمزي تبكي ندما على أحد قراراتها وتكشف سبب إخفاء أعمالها عن أزواجها

    © AFP 2021 / AMR AHMAD
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    كشفت الفنانة المصرية، سهير رمزي، سبب إخفاء أعمالها الفنية عن أزواجها من خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها قامت بالإجهاض 3 مرات خوفا على الشهرة والنجومية.

    وقالت سهير رمزي، خلال استضافتها في برنامج "السيرة" على قناة "دي إم سي"، والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، إنها "كانت تقوم بإخفاء الأفلام الخاصة عن كل أزواجها السابقين، بخلاف فاروق الفيشاوي ومحمود قابيل لأنهم من داخل الوسط الفني"، مؤكدة أن والدتها كانت تقص صورها من الصحف لكي لا يشاهدها أزواجها السابقون من خارج الوسط الفني.

    وتحدثت عن حملها 3 مرات خلال زيجاتها، ولكنها لم ترد أن تنجب وكانت تقوم في كل مرة بالإجهاض، وانفصل أحد أزواجها عنها لأنها لا تريد أن تنجب، مؤكدة أنها نادمة في الوقت الحالي كثيراً بسبب عدم وجود أبناء لديها حالياً.

    وأعربت عن ندمها من هذا القرار، مؤكدة أن سبب الإجهاض كان لخوفها على وقتها والشهرة والنجومية، وأن والدتها كانت تحزن ولا تريد أن تتحدث معها بسبب قرارها بالإجهاض دون موافقة والدتها أو أحد من أزواجها.

    وكانت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، كشفت مؤخرا، عن السر وراء محاولة طليقها الثاني، رجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، تشويهها بإلقاء ماء نار على وجهها. وقالت شاهين في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة"، إن طليقها سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد.

    وعن حقيقة تسبب الفنانة المصرية، سهير رمزي، في طلاقها من زوجها الأول عادل حسني، نفت إلهام شاهين ذلك. وأكدت أن سبب طلاقها من عادل حسني هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلام سينمائية، في الوقت الذي كان يشدد لها أنه لا يرغب في استمرار عملها بالفن وأن تكون أمًا وربة منزل في المقابل.

    وواصلت إلهام شاهين أنه تبين لها أن عادل حسني كان ينتج أفلاما لسهير رمزي في سرية تامة دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه، مؤكدة أنها تكره الكذب بشدة.

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