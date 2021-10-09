غادة عبد الرازق تنشر أول صور لها بعد أيام من حذف جميع صورها على "إنستغرام"

نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، صورتين جديدتين لها، بعد شهر من حذف جميع منشوراتها من حسابها الرسمي الذي يتابعه نحو 10 ملايين شخص.

ونشرت غادة عبد الرازق الصور عبر صفحتها على "إنستغرام"، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها ومحبيها، معبرين عن سعادتهم لعودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى.

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وابتعدت غادة عبد الرازق عن التفاعل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقامت بحذف جميع صورها، مما أثار حيرة جمهورها، فمنهم من رأى أنه تمهيد لاعتزالها السوشيال ميديا، بينما رآى آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة.

وشاركت الفنانة غادة عبد الرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "لحم غزال"، والذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.

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