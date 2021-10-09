حلمي بكر يخرج عن صمته ويكذب سهير رمزي بشأن تصريحاتها حول زواجهما

رد الموسيقار المصري حلمي بكر، على المعلومات التي ذكرتها الفنانة سهير رمزي، والتي ذكرت فيها أنها تزوجته وهي في سن الـ 16.

وقال بكر إن "حديث سهير رمزي غير حقيقي وأنها لم تكن قاصراً وقتها"، موضحا أنهما تزوجا وهي في سن الـ20 بعد خطوبة دامت 4 سنوات.

وأضاف: أنه انفصل عنها بعد زواج 4 سنوات أيضا، قائلا: "بالنسبة لتصريحات سهير رمزي، أحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقل لسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير".

وأثارت الفنانة سهير رمزي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إذاعة حلقتها في برنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والتي تحدثت فيها عن تفاصيل حياتها الشخصية وزيجاتها.

وتزوجت سهير رمزي من الملحن المصري حلمي بكر، وحرصت والدتها على تزويجها بهذا العمر لكي تبقى إلى جانبها وتحول دون رغبتها في العمل، واشترطت على زوجها أن يعيشان معها في المنزل، وكانت أول زيجاتها الثمان، وانفصلا لعدم رغبته في دخولها مجال الفن، على حد قولها.

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