خبيرة أمنية تحذر من عمليات احتيال واسعة داخل الفنادق... فيديو

حذرت خبيرة أمنية من عملية احتيال واسعة يتعرض لها الكثيرون في الفنادق تنتهي بسرقة أموالهم.

وتؤدي عملية احتيال مقنعة يتم تنفيذها في الفنادق حول العالم إلى قيام الكثيرين بإعطاء تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم دون التفكير مرتين. تحذر الخبيرة الأمنية كاثي بادريس الجمهور من عملية الاحتيال وتكتشف أن عدد الضحايا الذين سقطوا فيها أكبر مما تتخيل، بحسب موقع walla.

وقالت في مقطع فيديو نشرته على "تيك توك" إن عملية الاحتيال تتم من خلال مكالمة هاتفية قادمة إلى غرفتك في الفندق من "الاستقبال" تدعي أن بطاقة الائتمان التي استخدمتها عند تسجيل الوصول "تم رفضها أو فقدها".

يعتقد الكثيرون أن هذا هو بالفعل أحد موظفي الاستقبال ويقومون ببساطة بإعادة إدخال تفاصيل الائتمان الخاصة بهم في المكالمة، على الرغم من أنها في الواقع مكالمة خارجية.

في الفيديو، نرى بادريس جالسة في السرير، عندما يرن الهاتف فجأة ويحاول المحتال خداعها لإعطاء تفاصيل بطاقتها الائتمانية على الهاتف.

تقول في الفيديو: "احذر من هذا الاحتيال! إذا كنت تقيم في فندق وتلقيت مكالمة من شخص يقول إنه في مكتب الاستقبال وبطاقتك الائتمانية مرفوضة أو مفقودة - ربما تكون عملية احتيال".

وأضافت: "لا تعط تفاصيل بطاقة الائتمان عبر الهاتف. بدلا من ذلك، أغلق المكالمة واتصل بمكتب الاستقبال شخصيا وأبلغ عن المكالمة. ستحتاج أيضا إلى التحقق من رصيدك".

وتظهر ردود الفعل على الفيديو أن الكثيرين تعرضوا لعملية الاحتيال هذه، وكتب أحدهم في التعليقات "أنا أعمل في فندق وهذا صحيح للغاية. احذر. لا تعط مثل هذه المعلومات عبر الهاتف".

وكتب آخر: "حدث لي! لقد خدعني. كان يعرف بالضبط تكلفة خدمة الغرف (الروم سيرفيس) التي طلبتها، لذلك وثقت به".

وتشارك بيدريس طريقة أخرى يمكنك من خلالها سرقة معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك في الفندق - تقول إذا وجدت قائمة توصيل مطعم بالقرب من باب منزلك- لا تنجذب إلى الاتصال بالرقم الموجود عليها وطلب الطعام، لأنك ستبقى جائعا ودون بطاقة ائتمان.

وتوصي بالتحقق عبر الإنترنت من وجود هذا المطعم وما إذا كان رقمه وتوصي من حيث المبدأ باستخدام التطبيقات المصممة لطلب الطعام للفندق وعدم إعطاء رقم بطاقة الائتمان عبر الهاتف.