رسام سعودي: الملك سلمان اشترى مني لوحة بسعر لم أتخيله... فيديو

وقال الربيق في لقاء مع قناة السعودية مساء اليوم السبت، إنه باع للملك لوحة للملك الموحد عبد العزيز آل سعود (1876- 1953)، قبل نحو 45 عاما.
وأضاف الربيق، أن أكبر فنان في ذات الوقت كان يبيع لوحته مقابل 3 - 4 آلاف ريال، لكنه أخبر الملك سلمان وكان وقتها أميرا لمنطقة الرياض أنه لم يكن ينوي بيعها، لكن قيمتها 15 ألف ريال.
وتابع، أن الملك سلمان اشتراها بهذا المبلغ، الذي كان يمكنه وقتها شراء أكبر قطعتي أرض في حي شمال العاصمة الرياض.
فهد الربيق: الملك سلمان اقتنى مني لوحة موحد المملكة.#فهد_الربيق_في_ريشة#قناة_السعودية pic.twitter.com/mQ7nAGFYui— قناة السعودية (@saudiatv) October 9, 2021
ولم يتطرق فهد الربيق الذي يعد أحد قامات الفن التشكيلي في السعودية لتفاصيل اللوحة، إلا أن قناة "العربية" سبق وذكرت أنه رسم صورة متخيلة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود يحمل فيها "راية التوحيد" ويلوح بها فخرا بفتح الرياض وعلى جانبيه قصر سلوى في الدرعية وقصر الحكم في الرياض.
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