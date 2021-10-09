زوجة إعلامي مشهور ترفض التصوير بفلتر... فيديو

ظهرت زوجة الإعلامي السوري مصطفى الآغا، في فيديو وهي ترفض التصوير بفلتر.

لاقى الفيديو الذي شاركه الإعلامي السوري مصطفى الآغا على حسابه الخاص في موقع "سناب تشات" وضمه مع زوجته الإعلامية مي الخطيب، انتشارا واسعا بين المتابعين.

وظهرت زوجة الآغا في الفيديو وهي ترفض التصوير بفلتر، وعند اعتراض مصطفى بقوله: "طلع شكلنا بيرعب" أجابته زوجته: "معلش يطلع شكلنا هون بيرعب أحسن ما نرعبون وقت يشوفونا بالحقيقة".

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واشتكى الآغا أن زوجته تقود بسرعة، ولكنها تتدارك الأمر بسهولة وخفة دم وبدأت حديثها بتحذير الناس من استعمال المعقمات بشكل خاطئ، وقالت: "نحنا م ارح نموت من كورونا رح نموت من كتر التعقيم".

وانتشر الفيديو بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ولاقى الكثير من التعليقات المعجبة بموقف الإعلامية مي، وعلق البعض قائلا: "أول مرة أشوف واحدة ما تحب تتصور بفيلتر خاصة أنه زوجها مشهور وعنده معجبات... حلوة الثقة في النفس"، وقالت أخرى: "يازينها حبيت كلامها وشكلها وفعلا الفلاتر صارت تغير شكل المشاهير لدرجة لما نشوفهم بالحقيقة ما نعرفهم".