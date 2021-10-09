اندلاع حريق هائل بمزرعة خنازير في بريطانيا

اندلع حريق هائل في إحدى مزارع الخنازير بمقاطعة أكسفوردشاير، شمال غربي العاصمة البريطانية لندن، بعد تحذيرات من تعرض أكثر من مئة ألف خنزير للإعدام.

ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الحريق أدى إلى مقتل بعض الخنازير

ولفتت الشبكة، في خبر عن الحريق، إلى أن الحريق جاء بعد تحذيرات من مزارعين بريطانيين تقول إن أكثر من 120 ألف خنزير يمكن أن يتم إعدامها بسبب نقص في أعداد الجزارين وعمال المذابح، مشيرة إلى أن هذا الأمر تسبب في زيادة أعداد الحيوانات التي تم إعدادها للذبح.

وأوضحت الشبكة أن قوات الدفاع المدني توجهت إلى موقع الحريق محاولة التغلب عليه باستخدام كل الوسائل الممكنة.

وتسبب الحريق في أعمدة هائلة من الدخان، الذي وصل إلى مناطق محيطة بينما تم تحذير سكانها ومطالبتهم بإغلاق النوافذ والأبواب.

يعاني أصحاب مزارع الخنازير من نقص العمالة المتخصصة في هذا المجال بسبب جائحة كورونا وسياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى تقييد حركة العمال من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا بصورة تسببت في حدوث نقص في العاملين بتلك الصناعة.

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