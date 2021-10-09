سحابة ضخمة واقتران الزهرة مع القمر في سماء منطقة سعودية... فيديو

في مشهد فلكي بديع، ظللت سحابة رعدية ضخمة سماء منطقة سعودية بالتزامن مع اقتران كوكب الزهرة مع القمر.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها صحفات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام سعودية سحابة رعدية عالية الارتفاع على منطقة جازان، بالتزامن مع الظاهرة الفلكية النادرة.

سحابة ضخمة عالية الإرتفاع على #جازان ويظهر أعلاها ايضا إقتران كوكب الزهرة مع القمر ..#جازان_الان pic.twitter.com/Ho12k4MARp — جازان الان (@jazannow) October 9, 2021

وشهدت سماء الوطن العربي اليوم السبت الظاهرة الفريدة المتمثلة في اقتران القمر بكوكب الزهرة، في ظاهرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة لتكون فرصة مثالية للتصوير.

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