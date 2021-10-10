إليسا تنفعل على الهواء أثناء حديثها عن قمع الحريات في لبنان... فيديو

وأكدت إليسا في تصريحات في الحفل أنها لا ترغب أن تتغير هوية وطنها أو حرياتها، ولا تريد أن تحرم من ارتداء ملابس مكشوفة بسبب حزب يحكم بلادها.
وأضافت: "أريد أن أعيش في لبنان مثلما تربيت في منزل أهلي وعلموني أن لي حرية في ارتداء الملابس والاختيار".
وطالبت إليسا بمحاسبة كل الفاسدين في بلادها وأن يحاسبوا على ما وصل إليه لبنان من أوضاع سيئة.
#اليسا تنفعل على الهواء مباشرة: "ما بدّي وقّف إلبس decolte لأنّو في حزب عم يحكمنا"@elissakh #ElissaMTV pic.twitter.com/dqkDcJ15A2— Al Arrab العرّاب (@AlArrabcom) October 9, 2021
كما عبرت الفنانة اللبنانية عن ضيقها من مشاهدة بعض اللبنانيين الذين يخرجون من لبنان، ويقبلون أرض المطار فور وصولهم إلى البلد التي يسافرون إليه، ليصوروا وكأنهم كانوا يعيشون في جهنم.
وتابعت مؤكدة أنه ليس لديها مشكلة مع اللبنانيين الذين يسافرون خارج البلاد من أجل الدراسة أو العمل وجمع المال، لكن أملت أن يكون لديهم بعض الحب لبلدهم.
@elissakh كلمة اليسا من حفل السنوي لمؤسسة جوائز مي شدياق على قناةMTV— Mehdi Souaid (@mehdielissa) October 9, 2021
Part 1 pic.twitter.com/zPtl7yroNj
وشددت إليسا في كلمتها أنه لديها الإمكانية أن تهاجر للخارج، لكنها تشعر أن بلدها في حاجة إليها، ولذلك قررت الإقامة فيها، وأن تتعايش مع كل ظروفها الصعبة، من انقطاع للكهرباء 3 مرات يوميا، وانتظارها أمام المحطات للحصول على بنزين، وأردفت: "أنا أمثل كل لبناني جائع ومحتاج".
Stay tuned to @mtvlebanon MCF Media Awards Ceremony tonight at 9 30 pic.twitter.com/CgyYKB24Rn— Elissa (@elissakh) October 9, 2021
ملكة الاحساس تغني عم ثورة للبنان😍#ElissaMTV @elissakh pic.twitter.com/rLFpgcSipT— FAMOUS WORLD (@famous_worl7) October 9, 2021
وغنت إليسا خلال حفل مؤسسة مي شدياق أغنية لوطنها بعنوان "عم ثورة للبنان".
يشار إلى أن إليسا حصلت مؤخرا على الإقامة الذهبية من الإمارات العربية المتحدة.
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