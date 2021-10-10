شاب يحاول الانتحار بالقفز من الطابق التاسع لكنه ينجو بأعجوبة... فيديو وصور

حاول شاب الانتحار من خلال القفز من الطابق التاسع في مبنى شاهق في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

لكن الرجل الذي قفز من ارتفاع 100 قدم، نجا من الموت بعد سقوطه على سطح سيارة من نوع "بي إم دبليو"، بحسب موقع "ناشيونال بوست".

V Suicidal man leaps from the ninth floor of a New Jersey high-rise 100ft up and somehow SURVIVES after landing on a BMW ======https://t.co/Dcvroeir82 pic.twitter.com/TtttIPglhc — Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) October 8, 2021

​وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صورا للرجل الذي حاول الانتحار البالغ من العمر 31 عاما مضرجا بالدماء، على السيارة التي تهشمت جراء سقوط الرجل عليها.

وأظهرت مشاهد الرجل الذي قفز من نافذة مفتوحة في المبنى الواقع في 26 جورنال سكوير، وهو يتلوى من الألم ويمسك ذراعه المكسورة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.