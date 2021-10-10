يجب أن ينظر الناس إلى الدماغ باعتباره المحرك لكل الأشياء المتعلقة بهم، مثل الأفكار والذاكرة والتركيز والحركة والنفس وحتى نبض القلب، وبالتالي فإن الاهتمام به يعني القيام بهذه المهام على نحو ممتاز.

لذلك تنصح لورين أرمسترونغ، خبيرة التغذية والصحة العقلية، دائما بتناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعل العقل أقوى وأكثر حدة وذكاء، بحسب مقال لها عبر شبكة "سي إن بي سي".

توضح لورين أن الدماغ والنظام الغذائي داخل الجسم البشري، يلعبان دورا أساسيا في إطالة العمر الافتراضي، وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، فإن الطعام يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

وكلاهما (الالتهاب والإجهاد) يمكن أن يؤثرا على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، ويشمل ذلك مرضي آلزهايمر ومتلازمة باركنسون، وفقا للورين الحاصلة على درجة البكالوريوس في علم التغذية من جامعة ويسترن ميشيغان.

وتضيف لورين في مقالها، إنها استشارت أوما نايدو، وهي طبيبة نفسية وتغذية وعضو هيئة التدريس بكلية طب هارفارد، حول الأطعمة التي يمكن تناولها لزيادة التركيز والاهتمام بصحة الدماغ بشكل عام.

أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة والذكاء وإطالة العمر

1. الشوكولاتة الداكنة

وفقا لنايدو، فإن الشوكولاتة الداكنة للغاية مليئة بمضادات الأكسدة وفلافانول الكاكاو، وتساعد هذه المكونات في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، علاوة على احتوائها أليافا تساعد في تقليل التهاب الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

تقول نايدو في تعريفها للشوكولاتة الداكنة، المفيدة للدماغ، أنها يجب أن تحتوي على 70% كاكاو على الأقل أو أكثر، ومع ذلك تنصح بعدم الإفراط في تناولها، مستشهدة بتحليل يقول إن الكمية الصحية منها تبلغ 45 غراما أسبوعيا.

2. التوت

التوت غني بالمواد المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد بدورها في حماية الذاكرة، وتغذية الميكروبات في الأمعاء وتقليل التهاب الدماغ.

تنصح نايدو بالاختيار بين مجموعة متنوعة من التوت الأحمر والأزرق والأسود، موضحة أن الفراولة، على سبيل المثال، غنية بالفلافونويد وقد تساهم في الحد من التدهور المعرفي.

أما العنب البري فيحتوي أنواعا مختلفة من الفلافونويد المرتبطة بمنع الإجهاد التأكسدي؛ والتوت الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على صحة خلايا الدماغ.

3. الكركم والفلفل الأسود

يعد الكركم أحد المكونات الأساسية لإعداد مسحوق الكاري، ويتضمن مركب الكركمين، الذي يشمل بدوره مجموعة من الفوائد المعززة للعقل، كما أنه مادة قوية كمضاد للالتهاب، ويساعد في الحد من أعراض القلق والتدهور المعرفي كلما تقدم العمر.

الكركم وحده جيد للغاية، لكن إذا تم دمجه مع الفلفل الأسود يصبح أقوى بكثير، لأن البيبيرين المتواجد بالفلفل الأسود ينشط الكركمين ويعزز التوافر البيولوجي في الدماغ والجسم. يمكن إضافة الخليط إلى طبق من الأرز أو البطاطس دقيق الشوفان.

4. الخضروات الورقية

تعد واحدة من العناصر الأساسية في الأنظمة الغذائية الصحية الداعمة للدماغ، إذ تحتوي حمض الفوليك، وهو فيتامين "B" الذي يدعم النمو العصبي ووظيفة الناقل العصبي. هناك ربط بين نقص حمض الفوليك وزيادة أعراض الاكتئاب وكذلك الشيخوخة المعرفية.

من بين أفضل الخضروات الورقية بحسب نايدو:

الجرجير

الهندباء الخضراء

السبانخ

السلق السويسري

جرجير الماء

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5. الأطعمة المخمرة

تقول نايدو: "هناك ما يعرف بالاتصال بين القناة الهضمية والدماغ. لذلك عندما يتناول الإنسان الأطعمة المخمرة ويعزز صحة الأمعاء، فإنه يحسن أيضا الوظائف الإدراكية للجسم".

ومن بين الأطعمة المخمرة التي تنصح بها نايدو:

الكيمتشي

الملفوف المخلل

الميسو

الكومبوتشا (فطر الشاي)

الكفير

الزبادي

يمكن الكميات الكبيرة من الأطعمة المخمرة أن تجعل الإنسان يشعر بالانتفاخ، لذلك تنصح نايدو في حال شعر المرء بعدم الارتياح بأن يقلل من تناول له حتى تتكيف أمعاؤه وجسمه.