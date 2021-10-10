تسجيل
13:49 GMT10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الدماغ

    أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة والذكاء وإطالة العمر

    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104377/43/1043774338_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_43145ef49afaaad71383d93a8f2a170c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110101050392183-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1/

    يجب أن ينظر الناس إلى الدماغ باعتباره المحرك لكل الأشياء المتعلقة بهم، مثل الأفكار والذاكرة والتركيز والحركة والنفس وحتى نبض القلب، وبالتالي فإن الاهتمام به يعني القيام بهذه المهام على نحو ممتاز.

    لذلك تنصح لورين أرمسترونغ، خبيرة التغذية والصحة العقلية، دائما بتناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تجعل العقل أقوى وأكثر حدة وذكاء، بحسب مقال لها عبر شبكة "سي إن بي سي".

    فتاة تمارس اليوغا
    © flickr.com / Amayaan Wellness
    تمارين للعقل تجعل الإنسان أقوى وأقل خوفا... وفقا للعلم

    توضح لورين أن الدماغ والنظام الغذائي داخل الجسم البشري، يلعبان دورا أساسيا في إطالة العمر الافتراضي، وبحسب المعهد الوطني الأمريكي للشيخوخة، فإن الطعام يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.

    وكلاهما (الالتهاب والإجهاد) يمكن أن يؤثرا على خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، ويشمل ذلك مرضي آلزهايمر ومتلازمة باركنسون، وفقا للورين الحاصلة على درجة البكالوريوس في علم التغذية من جامعة ويسترن ميشيغان.

    وتضيف لورين في مقالها، إنها استشارت أوما نايدو، وهي طبيبة نفسية وتغذية وعضو هيئة التدريس بكلية طب هارفارد، حول الأطعمة التي يمكن تناولها لزيادة التركيز والاهتمام بصحة الدماغ بشكل عام.

    أفضل الأطعمة لتقوية الذاكرة والذكاء وإطالة العمر

    1. الشوكولاتة الداكنة

    وفقا لنايدو، فإن الشوكولاتة الداكنة للغاية مليئة بمضادات الأكسدة وفلافانول الكاكاو، وتساعد هذه المكونات في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ، علاوة على احتوائها أليافا تساعد في تقليل التهاب الدماغ ومنع التدهور المعرفي.

    تقول نايدو في تعريفها للشوكولاتة الداكنة، المفيدة للدماغ، أنها يجب أن تحتوي على 70% كاكاو على الأقل أو أكثر، ومع ذلك تنصح بعدم الإفراط في تناولها، مستشهدة بتحليل يقول إن الكمية الصحية منها تبلغ 45 غراما أسبوعيا.

    2. التوت

    التوت غني بالمواد المفيدة، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والألياف والفيتامينات والمعادن، والتي تساعد بدورها في حماية الذاكرة، وتغذية الميكروبات في الأمعاء وتقليل التهاب الدماغ.

    تنصح نايدو بالاختيار بين مجموعة متنوعة من التوت الأحمر والأزرق والأسود، موضحة أن الفراولة، على سبيل المثال، غنية بالفلافونويد وقد تساهم في الحد من التدهور المعرفي.

    اكتئاب
    © CC0 / Pixabay
    الضغط النفسي والانتحار... كيف نكتشف الخطر مبكرا وطريقة التعافي منه؟

    أما العنب البري فيحتوي أنواعا مختلفة من الفلافونويد المرتبطة بمنع الإجهاد التأكسدي؛ والتوت الأسود غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على صحة خلايا الدماغ.

    3. الكركم والفلفل الأسود

    يعد الكركم أحد المكونات الأساسية لإعداد مسحوق الكاري، ويتضمن مركب الكركمين، الذي يشمل بدوره مجموعة من الفوائد المعززة للعقل، كما أنه مادة قوية كمضاد للالتهاب، ويساعد في الحد من أعراض القلق والتدهور المعرفي كلما تقدم العمر.

    الكركم وحده جيد للغاية، لكن إذا تم دمجه مع الفلفل الأسود يصبح أقوى بكثير، لأن البيبيرين المتواجد بالفلفل الأسود ينشط الكركمين ويعزز التوافر البيولوجي في الدماغ والجسم. يمكن إضافة الخليط إلى طبق من الأرز أو البطاطس دقيق الشوفان.

    4. الخضروات الورقية

    تعد واحدة من العناصر الأساسية في الأنظمة الغذائية الصحية الداعمة للدماغ، إذ تحتوي حمض الفوليك، وهو فيتامين "B" الذي يدعم النمو العصبي ووظيفة الناقل العصبي. هناك ربط بين نقص حمض الفوليك وزيادة أعراض الاكتئاب وكذلك الشيخوخة المعرفية.

    من بين أفضل الخضروات الورقية بحسب نايدو:

    • الجرجير
    • الهندباء الخضراء
    • السبانخ
    • السلق السويسري
    • جرجير الماء

    >> اتظن أن الخضروات ليست مفيدة؟ تعرف علي خضار شائع يمثل طوق نجاة لحل مشكلات القولون والسرطان

    5. الأطعمة المخمرة

    تقول نايدو: "هناك ما يعرف بالاتصال بين القناة الهضمية والدماغ. لذلك عندما يتناول الإنسان الأطعمة المخمرة ويعزز صحة الأمعاء، فإنه يحسن أيضا الوظائف الإدراكية للجسم".

    ومن بين الأطعمة المخمرة التي تنصح بها نايدو:

    • الكيمتشي
    • الملفوف المخلل
    • الميسو
    • الكومبوتشا (فطر الشاي)
    • الكفير
    • الزبادي

    يمكن الكميات الكبيرة من الأطعمة المخمرة أن تجعل الإنسان يشعر بالانتفاخ، لذلك تنصح نايدو في حال شعر المرء بعدم الارتياح بأن يقلل من تناول له حتى تتكيف أمعاؤه وجسمه.

    انظر أيضا:

    أطعمة تمنع خسارة الوزن
    أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء
    أطعمة لا ينبغي على مرضى كورونا تناولها
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك