على غرار إلهام شاهين... فنانة مصرية تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، موقفها من مبادرة إلهام شاهين بشأن التبرع بأعضائها عقب وفاتها لكي يستفيد منها الغير.

وأكدت رانيا يوسف، في تصريحات لها، أنها تحبذ الفكرة وموصية بذلك، قائلة: "ممكن أي أحد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، بدل ما يأكله الدود".

كما كشفت رانيا يوسف عن سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، منوهة إلى أن السبب هو حزنها الشديد بعد رحيل الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة المصرية إلهام شاهين قد أكدت رغبتها في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، داعية الجميع للتبرع بأعضائهم لإنقاذ حياة آخرين. ودعت، خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، إلى إنشاء بنك للأعضاء البشرية في مصر مثل بنك القرنية الذي كان موجودا أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قائلة: "علينا أن نتبرع بأعضائنا بدل ما يأكلها الدود".

وعلّق الفنان المصري، حسن يوسف، على مبادرة الفنانة إلهام شاهين، مؤكدا أن "لكل فرد وجهة نظره، وهذا رأيها الشخصي الذي يجب أن يحترم"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الرأي الأول والأخير في هذه المبادرة هو رأي الشرع.

وأضاف أنه لا يستطيع أن يقول أي شيء عن هذه المبادرة، قبل سؤال دار الإفتاء، مؤكدا أن الفنانة إلهام شاهين سوف تحاسب على نيتها الخيرة، لأنها ستخدم الشخص الذي ستتبرع له بأعضائها.

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