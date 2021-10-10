عامر منيب يتصدر محركات البحث رغم وفاته قبل 10 سنين

وكان السبب في ذلك هو احتفال ابنته الفنانة مريم منيب، بخطبتها، أمس السبت، في حفل عائلى أقيم في منتجع الجونة المطل على البحر الأحمر، وسط حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.
View this post on Instagram
وانتشر مقاطع فيديو ظهرت خلاله مريم عامر منيب، وهي ترقص مع خطيبها على أنغام العديد من الأغاني.
View this post on Instagram
كما ظهرت أيضا خلال التجهيزات، وصوت أغاني والدها الراحل في الخلفية، ليكون الحاضر الغائب بخطبتها أمس.
View this post on Instagram
وكانت مريم عامر منيب قد لفتت الأنظار إليها بعد تقديم أغنية "عامل أية في حياتك" التي جمعت فيها صوتها مع صوت والدها الراحل، حيث لاقت استحسان الجمهور وإشاداتهم.
View this post on Instagram
تابع المزيد من أخبار الفنانين عبر سبوتنيك عربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)