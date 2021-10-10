الكشف عن أولى مفاجآت "موسم الرياض" للكويتيين

كشف مصدر في مطار الكويت الدولي عن أولى المفاجآت التي أعلنها رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، للكويتيين والخاصة بمشاركتهم في موسم الرياض المقرر انطلاقه في 20 من الشهر الجاري.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية، عن المصدر الذي لم تسمه، قوله إن المفاجأة الأولى تتمثل في بحث تنظيم رحلات يومية للكويتيين الراغبين في حضور فعاليات موسم الرياض عبر ناقل طيران سعودي جديد.

وكشف المصدر أن شركة طيران "دايل" السعودية، بصدد تنظيم رحلات يومية للكويتيين للمشاركة في الحدث الذي يشهد احتفالات غير مسبوقة على مستوى العالم العربي.

ولفت إلى أن "دايل" التي تعتبر الذراع الاقتصادية للخطوط الجوية السعودية، في انتظار الموافقات الرسمية لاعتمادها من قبل الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وقال المصدر إنه من المتوقع الإعلان خلال أيام عن الرحلات اليومية المغادرة والأخرى القادمة من الرياض، والتي يتوقع أن تكون رحلتين يوميا، مشيرا إلى أن الناقل السعودي الجديد يتميز بأسعاره الاقتصادية.

وأمس الأول (الجمعة)، قال تركي آل الشيخ، في تغريدة بحسابه على "تويتر": "التقيت بالأخ تركي المطيري الوكيل المساعد لتلفزيون الكويت وغششته شوي عن بعض المفاجآت لأهلنا في الكويت في موسم الرياض".

التقيت بالاخ تركي المطيري الوكيل المساعد لتلفزيون الكويت وغششته شوي عن بعض المفاجآت لأهلنا في الكويت في #موسم_الرياض… وكسبت أول ضيف ❤️🇸🇦🇰🇼 pic.twitter.com/a5l1ZmWvdH — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2021

وسبق أن كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية أن موسم الرياض 2 سيشمل "إقامة 70 حفلا غنائيا عربيا، إضافة إلى 6 حفلات عالمية، مع إقامة مباراة مصارعة حرة ومباراة عالمية".

وأعلن آل الشيخ أنه يتوقع أن يدر "موسم الرياض" دخلا مباشرا يزيد عن 6 مليارات ريال سعودي (نحو 1.6 مليار دولار).

وانطلق "موسم الرياض" للمرة الأولى في عام 2019، إذ تمت إقامته في الفترة ما بين الـ11 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2019 واستمر حتى الـ18 من شهر يناير/ كانون الثاني لعام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، إذ حقق أكثر من 10 ملايين زيارة، في حين أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها تستهدف الوصول إلى 20 مليون زائر لفعاليات المهرجان المختلفة.

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