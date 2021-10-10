إصابة خالد الصاوي في أثناء التصوير... ظهر على كرسي متحرك

تعرّض الفنان المصري خالد الصاوي إلى إصابة في أثناء تصويره أحد المشاهد السينمائية.

ونشر خالد الصاوي صورة له عبر موقع "فيسبوك" وهو يجلس على كرسي متحرك، حسب ما أوردت مواقع محلية.

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وعلّق الصاوي قائلا: "أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله".

وتابع الصاوي: "ساعتين على الكرسي ده يعلموك احترام القوة ويعلموك احترام الضعف، واحترام الكرامة اللي في الضعف".