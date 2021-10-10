شيرين تحتفل بعيد ميلادها وتكشف سنها الحقيقي... فيديو

احتفلت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بعيد ميلادها، وكشفت عن الهدايا التي تلقتها بتلك المناسبة وعن عمرها الحقيقي.

نشرت شيرين عبد الوهاب صورتين عبر حسابها الخاص على "تويتر" عبارة عن باقات من الورود، قائلة: "هما 39 وردة بس".

ربنا يخليكوا ليا دايما عيلة مش بس علاقة محبة بين جمهور و فنان، كلامكوا و دعمكوا كتير كان اللي بيوقفني على رجلي.. كل سنة و انتوا حبايبي و ربنا ما يحرمني منكم ابدا و ايوة هما ٣٩ وردة بس💐🤣🤣🎂 pic.twitter.com/j845gItRaQ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) October 9, 2021

يأتي ذلك بعد مرور أشهر على تسريب تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب، يتحدث فيه عن رغبة ابنه في الزواج من أخرى غير المطربة شيرين، وهو الأمر الذي نفاه حسين حبيب والد حسام.

من جهته، أكد حسام حبيب، في مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أنه تمت مساومته مادياً بمبلغ 2 مليون جنيه، على الفيديو المسرب لوالده ضده وضد زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، حيث قامت فتاة بالتواصل معه عبر الفيسبوك، ثم الواتساب قبل النشر، لافتا إلى أنها أرسلت جزءًا من التسريبات التي قامت بتسجيلها، ولم تكن من الأجزاء المذاعة، بل يمكن أن تكون أسوأ من الذي تمت إذاعته، وذلك لكي يتم ابتزازه أكثر.

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