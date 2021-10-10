ابنة معتصم النهار تقلد نادين نجيم والأخيرة ترد... فيديو

قلدت ساندرا، ابنة الفنان السوري معتصم النهار، الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في ترديد إحدى الزغاريد الفلكلورية التي قالتها في مسلسل "صالون زهرة"، وذلك عبر فيديو انتشر بموقع "إنستغرام".

ولاقى الفيديو انتشارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعجب المتابعون بخفة دم الصغيرة ساندرا، وخطفت الأنظار بجمالها وبراءتها.

وظهرت ساندرا في الفيديو وهي تقول "إيويها" بظرافة، مما دفع نادين إلى التعليق على الفيديو بقولها: " يا حياتي يا ساندرا يا قلبي.. الله يخليلكن ياها"، ليرد معتصم عليها قائلا: "الله يخليلك جيوفاني وهيفين حبيبات قلبي".

View this post on Instagram Публикация от Nadine Nassib Njeim - fan (@nnn_maria)

واشترك معتصم النهار ونادين نسيب نجيم ببطولة مسلسل "صالون زهرة"، الذي حقق نجاحا لافتا وكبيرا وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بو عيد.