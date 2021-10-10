حسن يوسف يكشف تفاصيل فيلم شمس البارودي... "حاجات لا يعرفها الجميع"

كشف الفنان المصري حسن يوسف، تفاصيل الفيلم الجديد الذي يعتزم ابنه عمر تقديمه عن والدته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويسلط الضوء على قرارها بالتخلي عن النجومية وهي في أوج تألقها.

قال حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن ابنه يقوم في الفيلم بدور المحقق الصحفي الذي يسأل والدته في المطبخ عن تخليها عن الشهرة وهي في سن السابعة والعشرين.

وأضاف: إن "عمر ابتكر فكرة بعمل فيلم وثائقي عن حاجات لا يعرفها الجميع عن شمس البارودي"، مشيرا إلى أن "الناس يعرفون عنها الجزء الفني فقط".

وكان الفنان المصري عمر حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، كشف عن عودة والدته للأضواء بعد اعتزالها التمثيل لمدة دامت 38 عاما. وقال، في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إنه يتم تجهيز فيلم وثائقي جديد عن قصة حياة والده، مشيرا إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر أو خارجها.

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