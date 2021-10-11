تسجيل
12:44 GMT11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الوخز في القلب

    علامات بسيطة تحذرك من نوبة قلبية يجب ألا تتجاهلها

    © East News
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102354/45/1023544502_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_63e298d5a94e7bbf62b897b3ac12e516.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202110111050402990-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%83-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87%D8%A7-/

    أمراض القلب هي سبب رئيسي لوفاة الرجال والنساء في العالم، ويعتبر مرض الشريان التاجي هو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا، في السطور التالية سنتطرق إلى أعراض النوبة القلبية.

    الشرايين التاجية هي المسارات التي تنقل الدم المؤكسج إلى عضلة القلب للحفاظ على ضخها، وغالبًا ما يتم تحديد الضرر الناجم عن النوبة القلبية من خلال المدة التي يمر بها جزء من عضلة القلب دون تدفق الدم.

    على الرغم من أن العديد من النوبات القلبية تعتبر "صامتة"، إلا أن الكثير منها يأتي بمجموعة من العلامات لتنبيهك إلى وجود شيء ما غير سليم في جسمك، وضمن مقالنا حددنا العلامات الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية على أمل أن تكون قادرًا على مساعدة نفسك أو أحد أفراد أسرتك في حالة حدوث نوبة قلبية، بحسب ما ذكر موقع "healthdigest" الصحي.

    صحة القلب
    © Depositphotos / Syda_Productions
    هل النوم على جانبك الأيسر ضار؟... ما يجب فعله عند حدوث نوبة قلبية

    ألم صدر

    ربما تكون واحدة من أكثر علامات النوبة القلبية شيوعًا هي ألم الصدر لأنه، هذا هو المكان الموجود فيه قلبك، على الرغم من أن علامات النوبة القلبية وأعراضها يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا بين شخص وآخر، إلا أن ألم الصدر هو علامة رئيسية لنوبة قلبية، خاصة عند الرجال.

    ألم الذراع

    ألم الذراع هو علامة أخرى معروفة وشائعة للنوبة القلبية، وذلك لأن الأعصاب التي تتفرع من القلب والأعصاب في الذراعين ترسل إشاراتها إلى نفس الخلايا الموجودة في الدماغ، لذلك يكافح الدماغ لتمييز الآلام في هذه المواقع.

    تسمى هذه الظاهرة "الألم الرجيع" وهي شائعة بشكل مذهل بين الأشخاص الذين يعانون من النوبات القلبية، لذلك فإن ألم الذراع خاصة في الذراع اليسرى مدعاة للقلق عندما يحدث فجأة أو يصيبك بشكل غير عادي.

    آلام في المعدة

    يعاني العديد من مرضى النوبات القلبية أيضًا من آلام في المعدة كإحدى العلامات الرئيسية على أن شيئًا ما لا يعمل بالطريقة التي يجب أن يعمل بها داخل أجسامهم ونظرًا لأن النوبات القلبية تحدث عادةً بسبب جلطة دموية تسد الشريان، فمن الشائع الشعور بإحساس بتشنج في الصدر أثناء حدوث نوبة قلبية، ولكن يمكن الشعور بهذا الإحساس بالتشنج أحيانًا في المعدة بشكل منعزل تماما عن القلب.

    استفراغ وغثيان

    تمامًا مثل العديد من العلامات الأخرى للنوبة القلبية، يمكن أن يكون سبب الغثيان والقيء عدد لا يحصى من الأمراض والمضاعفات، لذلك ليست هناك حاجة لاستدعاء سيارة إسعاف في اللحظة التي تشعر فيها بموجة من الغثيان.

    آلام المعدة
    © CC0 / pixabay.com
    5 طرق بسيطة لتجنب الإصابة بالنوبات القلبية

    ومع ذلك، يمكن أن تؤدي النوبة القلبية في بعض الأحيان إلى آلام في المعدة، مما يمهد الطريق للغثيان والقيء، ومن المثير للاهتمام، أن النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الأعراض من الرجال.

    ضيق في التنفس

    غالبًا ما تكون علامة مبكرة على مشكلة في القلب، يمكن أن يعاني الرجال والنساء على حد سواء من ضيق في التنفس كعلامة على نوبة قلبية.

    الإرهاق الشديد

    إذا كنت غير قادر على التنفس بشكل صحيح، فلن يتلقى جسمك الأكسجين الذي يحتاجه لخلاياك، وبالتالي ستعاني جميع أجهزتك الجسدية من إرهاق فوري.

    دوار

    تعتبر الدوخة والدوار من الأعراض الشائعة إلى حد ما للنوبات القلبية، ولكن أيضا من المعتاد الشعور بالدوار بعد الوقوف بسرعة كبيرة، أو الإغماء إذا كنت لا تأكل حاجتك اليومية.

    كما هو الحال مع معظم أعراض النوبات القلبية الأخرى، من المهم الانتباه إلى التفاصيل الدقيقة وراء العلامات، في حالة الشك، ينصح دائمًا بالذهاب إلى الطبيب.

    >> إقرأ أيضا: أطباء يكشفون الألم الذي يشعر به المرضى قبل النوبة القلبية

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    رواد فضاء من فريق من أوروبا وإسرائيل يرتدون بدلات فضائية خلال مهمة تدريبية لكوكب المريخ، في موقع يحاكي محطة خارج الموقع في حفرة رامون في متسبي رمون في صحراء النقب جنوب إسرائيل في 10 أكتوبر 2021.
    النقب تحاكي المريخ... رواد فضاء من أوروبا وإسرائيل في أول بعثة إلى الفضاء
    معلومات سرية تتعلق بالغواصات النووية داخل شطيرة
    احذر من شطيرتك... قد تحوي معلومات سرية
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك