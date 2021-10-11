اكتشاف أقدم آثار أقدام لما قبل البشرية عمرها 6 ملايين عام... صور

توصّل العلماء إلى أقدم آثار لما قبل البشرية في جزيرة كريت في اليونان، والتي يعود عمرها إلى أكثر من 6 ملايين عام.

وأظهرت التكنولوجيا الحديثة التي استخدمتها الدراسة المنشورة في موقع "Scientific Reports" أن آثار الأقدام عمرها 6.05 مليون عام، مما يجعلها أقدم دليل مباشر على قدم شبيهة بالإنسان تستخدم في المشي.

وعلى الرغم من استمرار العلماء في محاولة تحديد أي الأنواع التي تركت الآثار، فإن لها شكلا يشبه الإنسان بوضوح، مع إصبع كبير مشابه لإصبع البشر، و"كرة" في النعل غير موجود في القردة.

وتم اكتشاف الآثار لأول مرة في عام 2002، بالقرب من قرية تراشيلوس على الحافة الغربية لجزيرة كريت اليونانية، وكانت ضمن صخور رسوبية تشكلت على شاطئ البحر الأبيض المتوسط القديم.

وتعتبر آثار الأقدام المكتشفة في جزيرة كريت أقدم من مسارات منسوبة لنوع قديم لما قبل الإنسان يسمى "أسترالوبيثكس أفارينسيس" بـ2.5 مليون عام، والذي تم اكتشافها في تنزانيا بأفريقيا، وتنتمي إلى سلف الإنسان البدائي الشهير "لوسي".

كما تتميز آثار أقدام كريت أنها أكثر بدائية من آثار "أسترالوبيثكس أفارينسيس"، بحسب العلماء.

BREAKING NEWS: Footprints of pre-humans in fossilised beach sediments at Trachilos on the Greek island of Crete have now been dated by to 6.05 million years ago, the oldest known footprints of pre-humans. Out today in @SciReports @Qafzeh @ChrisStringer65 https://t.co/nP4c7lflS9 pic.twitter.com/E3bh5DeVK2 — European Association of Archaeologists (@archaeologyEAA) October 11, 2021

Experts intrigued by 5.7m-year-old footprints from Crete, argue we cannot yet know they come from a human ancestorhttps://t.co/WRdqPO07G8 pic.twitter.com/wdfXv4mqxk — The Conversation (@ConversationUK) September 4, 2017

وقبل 6 ملايين عام، كانت جزيرة كريت لا تزال مرتبطة بالبر اليوناني، مما يعني أن أشباه البشر الأوائل كان من الممكن أن يعيشوا في جميع أنحاء جنوب شرقي أوروبا بالإضافة إلى أفريقيا.

ولآثار أقدام جزيرة كريت شكلا يشبه الإنسان بشكل لا لبس فيه، وتحديدا من حيث أصابع القدم.

ويشبه إصبع القدم الكبير في المحفورة إصبع القدم الكبير للإنسان من حيث الشكل والحجم.