نضال الشافعي يظهر مرهقا ونحيفا في أول إطلالة له بعد شفائه من وعكته الصحية... فيديو

ظهر الفنان المصري، نضال الشافعي، اليوم الاثنين، لأول مرة أمام جمهوره، بعد أزمة مرضه الشديدة خلال الأسابيع الماضية.

نشر الشافعي فيديو له عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، يظهر فيه من داخل صالة ألعاب رياضية، وبدا مرهقا بشدة وفاقدا لوزنه بسبب ظروف مرضه، وتعرضه لعمليات جراحية.

وحرص نضال الشافعي في الفيديو أن يوجه رسالة إلى كافة محبيه، مطمئنا إياهم من خلالها بشأن صحته، وأكد أن ما مر به وعكة، ووجه الشكر لكل من سانده ودعمه في أزمته الصحية، وأنه شعر خلال الفترة الماضية بمدى حب الناس له.

وتابع الممثل المصري لمحبيه أنه يعتذر لهم إذا كان "أتعب قلبهم وشغل بالهم عليه"، مشددا أن ما مر به كان اختبارا صعبا.

وكان نضال الشافعي نقل إلى المستشفى الشهر الماضي بعدما أصيب بانفجار جزئي في القولون نتيجة انفعاله الشديد في كواليس أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار"، وعدم رضاه عن بعض الأمور.

ونتيجة للضغط العصبي، انفجرت جيوب القولون لدى الشافعي التي كان يعاني منها من الأساس، فخضع لعملية جراحية لعلاجها.

بعد ذلك، أصيب نضال الشافعي بتسمم في الدم، وتعرض كافة أجهزة الجسم للالتهاب، وهو ما استدعى خضوعه لعملية أخرى كللت بالنجاح.

وعرض لنضال الشافعي في العام الماضي 2020 آخر أفلامه "زنزانة 7"، وهو من تأليف حسام موسى ومن إخراج إبرام نشأت، ويشارك في بطولته أحمد زاهر وميا نصري ومنة فضالي.

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