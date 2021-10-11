حنان شوقي تكشف الفنان المصري الأقوى من عادل إمام... فيديو

كشفت الفنانة المصرية، حنان شوقي، الفنان المصري التي وصفته بـ"الأقوى" من عادل إمام.

وقالت حنان شوقي، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "نص الكلام" على قناة "النهار"، إن "الفنان أحمد زكي أقوى فنياً وتمثيلياً من الفنان عادل إمام"، مشيرة إلى أن عادل إمام يمتلك كاريزما ربانية.

وأوضحت أن سبب ابتعادها عن الأعمال الفنية هو أن ما يعرض عليها سيئ، مؤكدة أنها "تشعر بأن الكاميرا صديقتها، ولذلك لا تستطيع تجسيد دور لا ترى نفسها فيه".

وتحدثت عن اللحظات الصعبة التي مرت عليها بعد تعرضها لوعكة صحية حيث أوضحت أنها أصيبت بجلطة وظلت لأيام لا تعرف عنها شيء بسبب عدم ظهور أعراضها، لكنها أوضحت أن هناك لحظة مرت عليها أثناء قيادتها للسيارة باتت غير قادرة على الاستمرار، حيث شعرت بأعراض غير طبيعية وأنها بينها وبين الموت لحظات لدرجة جعلتها تتعرض لحادث مروري، لتطلب الإنقاذ.

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