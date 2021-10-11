نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان المصري خالد الصاوي

كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنان المصري خالد الصاوي، كما تحدث عن حالة الفنان عبد العزيز مخيون.

وأوضح زكي أنه لا يستطيع التواصل حتى الآن مع عائلة الفنان شادي خلف، بعد قرار سجنه 4 أيام على ذمة قضية متهمة فيها، حسبما جاء في خبر عن الفنانين المصريين، نشرته صحيفة "البوابة نيوز" المصرية، اليوم الاثنين.

وعن تطورات الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون، قال نقيب الممثلين المصري، إنها تشهد تحسنا بعدما أصيب بفيروس كورونا.

ولفت أشرف زكي إلى أن مخيون غادر المستشفى وتوجه إلى منزله في محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيكمل البروتوكول العلاجي بناء على توصية الأطباء.

وتابع زكي: "ما حدث لخالد الصاوي مجرد وعكة صحية بسيطة وهو الآن بخير".

يذكر أن الصورة المتداولة لخالد الصاوي وهو على مقعد متحرك تسببت في قلق جمهور الفنان المصري.

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