البحرية المكسيكية تطارد تجار مخدرات في عرض البحر... فيديو

تمكنت البحرية المكسيكية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأدوية المنشطة خلال مطاردة لتجار مخدرات في عرض البحر قبالة سواحلها المطلة على المحيط الهادئ.

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية المطاردة التي نفذها عناصر من البحرية المكسيكية لتجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون قوارب سريعة.

HIGH SPEED BOAT CHASE: Mexican Navy seizes 2.4 tons of methamphetamines in drug bust at sea. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/0SSICBXoCh — ABC News (@ABC) October 11, 2021

وذكرت الشبكة أن عملية المطاردة نتج عنها ضبط نحو 2.5 طن من الأدوية المنشطة المحظورة إضافة إلى عدة كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا.

وذكرت الشبكة أن عملية المطاردة جرت قبالة سواحل مدينة إنسينادا، المطلة على المحيط الهادئ، مشيرة إلى مهربي المخدرات كانوا يستخدمون قوارب سريعة لنقل تلك المواد.

وأوضحت الشبكة أن البحرية المكسيكية استخدمت مروحيتين وقوارب سريعة تابعة لها لضبط المهربين في عرض البحر.

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