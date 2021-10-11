البحرية المكسيكية تطارد تجار مخدرات في عرض البحر... فيديو

ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد جانبا من عملية المطاردة التي نفذها عناصر من البحرية المكسيكية لتجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون قوارب سريعة.
HIGH SPEED BOAT CHASE: Mexican Navy seizes 2.4 tons of methamphetamines in drug bust at sea. https://t.co/EAhrTWPhaW pic.twitter.com/0SSICBXoCh— ABC News (@ABC) October 11, 2021
وذكرت الشبكة أن عملية المطاردة نتج عنها ضبط نحو 2.5 طن من الأدوية المنشطة المحظورة إضافة إلى عدة كيلوغرامات من مخدر الماريجوانا.
وذكرت الشبكة أن عملية المطاردة جرت قبالة سواحل مدينة إنسينادا، المطلة على المحيط الهادئ، مشيرة إلى مهربي المخدرات كانوا يستخدمون قوارب سريعة لنقل تلك المواد.
وأوضحت الشبكة أن البحرية المكسيكية استخدمت مروحيتين وقوارب سريعة تابعة لها لضبط المهربين في عرض البحر.
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