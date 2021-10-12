مدينة أشباح تحتوي على قصور فخمة متروكة ... صور

أثار مشروع سكني في تركيا الكثير من التساؤلات، حيث بدأت عملية الإعمار عام 2014 بين مدينة إسطنبول وأنقرة واستطاعت جذب الكثير من المستثمرين والأغنياء لشراء منازل فاخرة.

وقامت شركة البناء بتسمية المجمع بـ"برج البابس" الذي بحسب المشروع يجمع نحو 700 قصر ومنزل، بالإضافة إلى حدائق ومساحات واسعة للترفيه.

The Burj Al Babas, ghost town of only castles, Turkey pic.twitter.com/pUpWi4bQT6 — Cultural Worlds (@HumanCultures) October 9, 2021

وبدأ الإعمار الفعلي للقصور عام 2014 بعد دخول الاستثمارات والأموال من قبل أغنياء وافقوا على شراء المنازل في المجمع، لكن عام 2018 واجه المشروع صعوبات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع سعر صرف الليرة التركية ما أدى إلى توقفه نهائيا عام 2019.

Siamo a Burj Al Babas Villa , nella parte nord occidentale della Turchia,

Un vero e proprio villaggio di quasi 800 castelli, tutti identici uno all’altro, in perfetto stile fiabesco.Questi castelli non sono mai stati finiti e quello che vedete è un immenso villaggio fantasma. pic.twitter.com/c6uEHDKpz4 — FaNaTiKo⛵🎈 🤡 (@FaNaTiKo10) October 6, 2021

وبات المجمع السكني الذي بات مدينة أشباح خلال الأعوام الأخيرة مقصدا للسياح ومحبي المخاطر الذين يقومون بنشر صور ومقاطع فيديو من المنطقة التي سمها البعض بمدينة القصور والأشباح.

وأظهرت الصور المنشورة أن المنازل والقصور الخالية المبنية منذ سنوات شبيهة فيما بينها وكأنه تم نسخها ولصقها عن طريق برامج البناء التي يستخدمها المهندسون خلال عملية الإعمار.

وفي عام 2021، استحوذت شركة "NOVA Group Holdings" الأمريكية على المشروع بالكامل، حيث تخطط للقيام بعدة مشاريع جديدة على أنقاض المشروع السابق.