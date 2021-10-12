رد غير مباشر من "سامسونغ" على تقارير تعرض شاشات هواتفها القابلة للطي للكسر... فيديو

طرحت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا جديدا يبرز قوة ومتانة هواتفها الجديدة القابلة للطي، "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3".

وفي الفيديو الذي نشرته "سامسونغ" عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، فإنها تخضع الهاتفين الجديدين لأربعة اختبارات منفصلة، الأول هو وضعهما داخل غرفة بيئية لقياس درجة تحملهما للمناخات المختلفة.

الاختبار الثاني هو غمر الهواتف في المياه لتوضيح قدرة مقاومتهما لها، والثالث هو قيام ذراع آلية بالكتابة على شاشة هاتف "زد فولد 3" بوسطة قلم "إس"، أما الاختبار الرابع فهو طي الهاتفين مرارا وتكرار.

وليس من الوضح سبب طرح "سامسونغ" ذلك الفيديو في هذا التوقيت تحديدا، خاصة وأن هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3" طرحا في شهر أغسطس/ آب الماضي.

ويزعم موقع "ذا فيرج" أن الفيديو هو رد غير مباشر من "سامسونغ" لتهدئة المخاوف التي أثارتها تقارير أخيرة بشأن وجود تصدعات في شاشات هواتف "غلاكسي زد فليب 3"، إذ أبلغ مستخدمون للهاتف أن شاشته تشققت بعد مرور 24 ساعة من شرائه فقط، على الرغم من عدم تعريضه لأجواء حارة أو باردة، وهو ما سبب خيبة أمل كبيرة لهم.

كما يأتي فيديو "سامسونغ" الذي نشرته اليوم الثلاثاء بعدما تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الشهر الماضي مقطعا مصورا للحظة انفجار هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد 3" الجديد.

وكانت شركة "سامسونغ" كشفت في شهر أغسطس النقاب عن هاتفي "غلاكسي زد فولد 3" و"غلاكسي زد فليب 3".