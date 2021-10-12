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    رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك

    إيلون ماسك يحدد "موعد موته" وهدفه الذي يرغب تحقيقه في كوكب المريخ

    © REUTERS / POOL
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    أعرب الملياردير ورجل الأعمال البريطاني، إيلون ماسك، عن رغبته قبل أن يموت في بناء مصانع لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية على كوكب المريخ.

    وأكد ماسك (50 عاما) خلال اجتماع المساهمين في "تسلا"، الذي عقد في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، الأسبوع الماضي أن فكرة إنشاء "مصنع خارج كوكب الأرض" قد لا تحدث في المستقبل القريب، لكنها محتملة في حياته، بحسب موقع "فوكس بيزنس" الأمريكي.

    الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية
    © REUTERS / Brendan McDermid
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    وقال ماسك ردا على سؤال من المساهمين حول متى ستبني "تسلا" السيارات الكهربائية خارج كوكب الأرض، إن مازال أمامهم سنوات عديدة قبل تحقيق هذا.

    وأردف ماسك للمستثمر: 'أعني، أود أن أرى واحدة قبل أن أموت، هذا سيكون رائع، لا أعرف ما الذي سنحصل عليه خلال 40 عاما، ولكن آمل أن يتحقق هذا قبل أن أموت".

    وتمتلك شركة "تسلا" حاليا 4 مصانع على كوكب الأرض، منها 3 في الولايات المتحدة الأمريكية وفي شنغهاي بالصين، كما أنها تستعد لبناء مصنع في برلين بألمانيا وآخر في أوستن بتكساس، وسيُعرف باسم "غيغا تكساس".

    وكشف إيلون ماسك في شهر فبراير/ شباط الماضي عن خطة طموحة لإرسال البشر إلى المريخ بحلول عام 2026، أي قبل 7 سنوات من اعتزام وكالة "ناسا" الأمريكية إرسال رواد فضاء إلى "الكوكب الأحمر".

    وفي سبيل تحقيق هذه الخطة، تقوم شركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك ببناء صاروخ "ستارشيب" القوي جنبا إلى جنب مع داعم فائق قادر على اصطحاب البشر والإمدادات إلى القمر والمريخ.

    ويعتقد ماسك أنه بمجرد وصول البشر إلى المريخ، فإن مليون شخص من الممكن أن يعيشوا على المريخ بحلول عام 2050 في "قباب زجاجية".

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