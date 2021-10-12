علماء يكشفون مدى ارتباط فترة ظهور أضراس العقل وطبيعة الجمجمة لكل إنسان

نشرت مجلة أمريكية دراسة علمية تشرح سبب ظهور أضراس العقل في وقت متأخر من العمر عند الإنسان.

وذكرت مجلة "Science Advances" استنادا إلى دراسة علمية قام بها علماء الأنثروبولوجيا في جامعة أريزونا الأمريكية قالوا فيها إن "أضراس العقل عند الإنسان تحديدا تظهر في متوسط العمر مقارنة بالكائنات الحية الأخرى التي لديها نفس الظاهرة".

وخلص الباحثون إلى أن فترة تحديد ظهور أضراس العقل لدى الشخص مرتبطة بشكل الفك ونسبة حجم الوجه من الرأس بشكل عام، حيث يلعب طول الفك السفلي الذي يحتوي على أسنان وعضلات المضغ دورا كبيرا بتحديد فترة ظهور الأسنان وأضراس العقل.

وبحسب العلماء فالأشخاص الذين يتمتعون بفك سفلي سريع النمو وطويل بشكل طبيعي ويرتبط بجزء الوجه البارز من الجمجمة تظهر الظروف المثلى لظهور أضراس العقل في سن مبكرة.

وتضيف الدراسة: "أما الأشخاص الذي يتم نمو الفك بشكل أبطئ فهذا يسبب بإبطاء عملية ظهور أضراس العقل لديهم وهم بحاجة لوقت أطول وعمر أكثر لظهورها".