شركة ألعاب الفيديو العالمية المالكة للعبة "فيفا" تقرر تغيير اسمها

قال الرئيس التنفيذي لشركة "EA Sports" إن الشركة تعيد النظر في اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بها مع "FIFA" ويمكنها إعادة تسمية سلسلة كرة القدم الأكثر مبيعًا باسم آخر.

وتم تقديم اسم "EA Sports FC" الأسبوع الماضي إلى مكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، وستكون العلامة التجارية مخصصة لبرامج ألعاب الكمبيوتر وترفيه ألعاب الكمبيوتر عبر الإنترنت، وليس لدى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، بحسب ما ذكر موقع "polygon".

قال كام ويبر، المدير العام لشركة "EA Sports"، إن الشراكة ربما تقترب من نهايتها، وأضاف: "بينما نتطلع إلى الأمام، نستكشف أيضًا فكرة إعادة تسمية ألعاب كرة القدم العالمية، هذا يعني أننا نراجع اتفاقية حقوق التسمية الخاصة بنا مع "FIFA"، والتي تعتبر منفصلة عن جميع شراكاتنا وتراخيصنا الرسمية الأخرى في جميع أنحاء عالم كرة القدم".

دفعت رسوم الترخيص "EA Sports" إلى "FIFA" مقابل استخدام اسمها، لم يتم الكشف عن مثل هذه التفاصيل مطلقًا، فقط تم وضع اسم اتحاد كرة القدم على الصندوق.

وأشار ويبر إلى أن العام المقبل سيشهد عودة لعبة الجولف مع "EA Sports PGA Tour" إلى عالم ألعاب الكمبيوتر.