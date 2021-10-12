نضال الشافعي يكشف عن "معجزة إلهية" وراء شفائه... فيديو

كشف الفنان المصري، نضال الشافعي، عن "معجزة إلهية" وراء شفائه من أزمته الصحية، التي كان فيها بين الحياة والموت، وخضع بسببها لعمليتين جراحيتين.

وتابع الشافعي موضحا في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية أنه بينما كان يستعد لدخول غرفة العمليات لعلاج أحد الجيوب في القولون الذي انفجر، أخبره أحد الأطباء بتناول مضاد حيوي وتلقي حقن طبية لم تكن في الحسبان، وهو ما تسبب في تقليل الالتهابات وعدم انتشار التسمم في الدم سريعا الذي أحدثه الثقب.

وأشار الشافعي إلى أنه تناول المضاد الحيوي والحقن بينما كان على وشك الإصابة بتسمم دموي خلال دقائق معدودة، مؤكدا أن ما حدث له هو "معجزة إلهية".

وأضاف نضال الشافعي في تصريحاته الصحفية أن الطبيب المعالج له أخبره أنه أثناء العملية الأولى كان على وشك الموت.

كما أفصح نضال الشافعي أنه أخفى عن والدته خبر مرضه، وأكد لها أن الصورة المتداولة له وهو يرقد على فراش المستشفى هي ضمن أحداث أحد أعماله الفنية.

وكان نضال الشافعي تعرض الشهر الماضي لانفجار في أحد جيوب القولون نتيجة انفعاله وإصابته بالضغط الشديد، على هامش تصويره أحدث أفلامه السينمائية "ميني بار".

ونقل الشافعي إلى المستشفى في حالة خطرة، وخضع لعمليتين جراحيتين ناجحتين، ثم خرج من المستشفى، ثم ظهر أمس الاثنين ولأول مرة أمام جمهوره وهو نحيل ومصاب بالإرهاق الشديد نتيجة وعكته الصحية.

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