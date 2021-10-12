خنزير بري غاضب يقتحم أحد البنوك في الصين... فيديو

شهدت إحدى المدن الصينية حادثا بطله حيوان بري قام باقتحام بنك، قبل أن تتمكن السلطات المحلية المختصة من التدخل لإخراجه باستخدام القوة ونقله إلى منطقة الغابات التي جاء منها.

ويرصد مقطع فيديو نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" على "تويتر" جانبا من الحادث، الذي تضمن اقتحام خنزير بري لمقر أحد البنوك في محافظة شنشي الصينية دون أن يتمكن أحد من اعتراضه.

A wild boar broke loose and barged into a bank in NW China's Shaanxi. The local animal department managed to tranquilize the fierce animal and released it back to the wild. pic.twitter.com/FS6wSguJoR — Beautiful China (@PDChinaLife) October 12, 2021

لكن المسؤولين عن مكافحة مثل هذه الحوادث تمكنوا من السيطرة على الحيوان البري بعد إعطائه مهدأ أعصاب واصطحابه إلى خارج مقر البنك.

وبعد إخراج الخنزير البري والسيطرة على الموقف تمت إعادته إلى منطقة الغابات التي جاء منها وإطلاق سراحه.

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