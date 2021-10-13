بعد إعلان نجلها عن فيلم جديد... شمس البارودي تنهي جدل عودتها للفن

وأعربت البارودي، في تصريحات لها، عن دهشتها من الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: "لو كنت عاوزة أرجع بعد اعتزالي كنت قبلت كل العروض المغرية وملايين الجنيهات التي عُرضت عليّ للمشاركة في أعمال فنية أو تقديم برامج تلفزيونية"، معربة عن استيائها الشديد من التعليقات التي طالتها.

وكشف الفنان المصري عمر حسن يوسف، نجل الفنانين حسن يوسف وشمس البارودي، عن عودة والدته للأضواء بعد اعتزالها التمثيل لمدة دامت 38 عاما. وقال، في تصريحات مع "بوابة الأهرام"، إنه يتم تجهيز فيلم وثائقي جديد عن قصة حياة والده، مشيرا إلى أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شراؤه حتى الآن من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر أو خارجها.

وكان الفنان المصري حسن يوسف، كشف تفاصيل الفيلم الجديد الذي يعتزم ابنه عمر تقديمه عن والدته، الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ويسلط الضوء على قرارها بالتخلي عن النجومية وهي في أوج تألقها.

وقال حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن ابنه يقوم في الفيلم بدور المحقق الصحفي الذي يسأل والدته في المطبخ عن تخليها عن الشهرة وهي في سن السابعة والعشرين. وأضاف: إن "عمر ابتكر فكرة بعمل فيلم وثائقي عن حاجات لا يعرفها الجميع عن شمس البارودي"، مشيرا إلى أن "الناس يعرفون عنها الجزء الفني فقط".

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