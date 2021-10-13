حيوان بري يتجول بإطار سيارة منذ عامين... فيديو

ظل حيوان بري يتجول بإطار سيارة فارغ على مدى عامين إلى أن تم رصده بواسطة مسؤولي الحياة البرية خلال حصر بعض الحيوانات، وكانت تلك بداية النهاية لتخليصه من هذا الإطار الذي كان يمثل حملا ثقيلا حول رقبته.

وظهر الحيوان البري "الإلكة"، في بعض مقاطع الفيديو وهو يتجول في المناطق البرية بولاية كولورادو الأمريكية مع حيوانات أخرى بينما لا يزال إطار السيارة عالقا في رقبته.

وتقول إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" التي نشرت مقطع فيديو عن الحيوان البرى، عبر "تويتر"، إن الإطار الذي كان يمثل عبأ ثقيلا على الحيوان تم التخلص منه بواسطة مسؤولي الحياة البرية في الولاية.

An elk that spent at least two years roaming the Colorado wilderness with a tire around its neck is finally free after wildlife officers removed it. pic.twitter.com/krd5aQJt3P — DW News (@dwnews) October 12, 2021

وتقول السلطات المحلية إن وضع هذا الحيوان تم اكتشافه بواسطة أحد مسؤولي الحياة البرية أثناء قيامهم بحصر مجموعة من الحيوانات، مشيرة إلى أنه تم رصد وجود الإطار في عنق "الإلكة"، وتمكنوا في نهاية الأمر من تخليصها منه بعد حقنه بمهدئ حتى يتمكنوا من السيطرة عليه.

وبحسب الفيديو فإن عملية تحريره من الإطار العالق في رقبته تطلبت قطع أجزاء من قرونه التي كانت تعيق محاولاته التخلص منه بنفسه.

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