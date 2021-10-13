حريق كبير في مركز افتتاح مهرجان الجونة قبل انطلاقه بـ24 ساعة... فيديو

اندلع حريق كبير داخل القاعة المقرر إقامة حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فيها، والذي سيقام مساء غد الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت لموقع الحادث للسيطرة على الحريق"، مؤكدة أن "الأجهزة المعنية بالبحر الأحمر تلقت إخطارا باندلاع حريق داخل منتجع الجونة بالقاعة المقرر إقامة مهرجان الجونة السينمائي بها ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق".

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يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي تبدأ يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى 22 من نفس الشهر.

ودشنت إدارة مهرجان الجونة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة لتطعيم جميع العاملين بالمهرجان اللذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستأنف الحملة نشاطها، بداية من الرابع عشر من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية المهرجان، لتطعيم الضيوف غير الحاصلين على اللقاح.

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