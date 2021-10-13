أديل تكشف سبب عدم قدرتها امتلاك منزل فى لندن وشرائها 3 منازل متجاورة في لوس أنجلوس

كشفت المطربة الإنجليزية أديل، السبب في عدم امتلاكها منزلا خاصا في العاصمة البريطانية، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى لوس أنجلوس بسبب رغبتها في الحصول على منزل واسع لا تستطيع تحمل تكلفة شرائه في لندن.

جاءت تصريحات أديل، خلال مقابلة مع مجلة "فوغ" البريطانية، تحدثت فيها عن ارتفاع أسعار العقارات في لندن بصورة كبيرة جدا.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا عن تصريحات أديل، تناولت فيه حديث أديل عن سبب امتلاكها 3 منازل متجاورة في لوس أنجلوس.

ولفت المطربة البريطانية إلى أن تعيش في منزل في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لن تستطيع شراء مثله في لندن بسبب الفارق الكبير في الأسعار بين المدينتين.

ونوهت الصحيفة إلى أن أديل تمتلك 3 منازل متجاورة في لوس أنجلوس قيمتها الإجمالية 30 مليون دولار.

وأوضحت أديل، أن سبب امتلاكها 3 منازل متجاورة هو السماح لزوجها السابق بالوجود في مكان قريب من المكان الذي يوجد فيه ابنهما، مشيرة إلى أنها تحاول مقاومة آثار الانفصال على طفلها.

وذكرت الصحيفة أن ثروة المطربة البريطانية أديل تصل إلى نحو 177 مليون دولار.

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